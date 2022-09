A Capri la Polizia Municipale con il lettore di microchip per cani: a breve anche a Piano di Sorrento?

La Polizia Municipale di Capri scende in campo con nuove soluzioni al contrasto del randagismo e lo farà con un apposito lettore elettronico che intercetterà il microchip di cui ogni cane deve essere munito per legge. Ciò permetterà non solo di tutelare il rispetto e il benessere degli animali, ma anche controllare – in base ai dati registrati all’Anagrafe Canina Regionale – l’appartenenza dell’animale ai dati anagrafici del proprietario. Un’idea innovativa e geniale che probabilmente adotterà anche il comandante della Polizia Municipale di Piano di Sorrento, Costantino Russo. D’altronde, la Legge Regionale n.3 del 2019 aveva disposto la necessità di dotare i comandi di Polizia Municipale di appositi lettori per microchip per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani. La nostra comunità – sottolinea il comandante della Polizia Municipale di Capri, Daniele De Marini – si è dimostrata, specie con il Sindaco Marino Lembo, particolarmente sensibile alle necessità dei nostri amici animali.