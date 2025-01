A Capri dal 12 settembre personale dell’artista Nico Taminto

Capri (NA) Sull’Isola Azzurra dal 12 al 18 settembre, ogni giorno dalle ore 11.00 alle ore 22.00, sarà possibile visitare presso la Sala Mostre di Piazzetta Ignazio Cerio n.10 la personale “Nico Taminto – Dissolve e Compone“, l’eclettico pittore gragnanese ancora una volta ci sorprende positivamente proponendoci una mostra che declina l’antico concetto “Solve et Coagula“, legato alle misteriose formule alchemiche, la formula sta infatti ad indicare quella procedura finalizzata alla trasformazione degli elementi vili in nobili, che si cerca di ottenere da sempre attraverso un processo di dissoluzione e di ricomposizione. In un periodo storico come questo, in cui proliferano tecniche e metodi che promettono il cambiamento interiore e la crescita personale, Nico Taminto sembra invitarci a discernere tra cosa è alchimia e cosa non lo è, a riflettere su ciò che veramente custodisce il segreto della vera trasformazione intesa come crescita spirituale. Nico Taminto, sesto di sette figli, è nato a Gragnano nel 1949. Enfant prodige dell’arte figurativa che sposa da bambino, dopo le scuole medie, si iscrive all’Istituto d’Arte “Francesco Grandi” di Sorrento e successivamente all’Accademia di Belle Arti di Napoli, diventato allievo di Armando De Stefano (1926 – 2021). Alla fine degli anni ‘80 inventa la de-pintura, una tecnica che sfrutta la scolorazione artificiale della tela jeans tramite l’uso della candeggina (NaCIO), per creare le immagini. Con un’opera jeans, nel 1990, vince il premio “Arte Mondadori”. Qualche anno dopo inizia il ciclo” Caffè d’Autore” (opere dipinte con il caffè). Il Pittore non ha mai posto limiti all’uso delle tecniche che ha continuato ad inventare e sperimentare come la pasta, il vino etc. Come scrive di lui Angelo Calabrese: “Tutto ciò che la natura genera e l’uomo produce diventa sostanza nella sua arte, che nel sociale difende l’equilibrio e l’armonia”.