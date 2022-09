𝗨𝗡𝗔 𝗖𝗔𝗡𝗭𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗣𝗜𝗔𝗡𝗢 – 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗙𝗢𝗡𝗜𝗔 𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗘

Piano di Sorrento ( Napoli ) Riceviamo e pubblichiamo

Al via un nuovo progetto politico del consigliere di minoranza Gabriele Di Filippo โ€“ il primo video riguarda il tema della copertura della linea telefonica a Piano

๐—จ๐—ก๐—” ๐—–๐—”๐—ก๐—ญ๐—ข๐—ก๐—˜ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ ๐—ฃ๐—œ๐—”๐—ก๐—ข โ€“ ๐—ง๐—˜๐—Ÿ๐—˜๐—™๐—ข๐—ก๐—œ๐—” ๐— ๐—ข๐—•๐—œ๐—Ÿ๐—˜

Ciao amici, oggi sono a presentarvi il primo di una serie di video che ho registrato con lo scopo di fornire contenuti semplici a tutti i cittadini di Piano di Sorrento riguardo la mia esperienza politica e non solo.

๐—ฃ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต๐—ฒฬ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ผ ๐˜๐—ถ๐˜๐—ผ๐—น๐—ผ?

Ho fatto alcune ricerche e, in media, una canzone durata tra i 3 minuti e 20 secondi e i 3 minuti e 50 secondi: alla luce di ciรฒ ho immaginato che questo sia il tempo ideale per un video informativo.

Inoltre, la musica รจ generalmente utilizzata per veicolare esperienze, emozioni, fatti ed eventi, proprio ciรฒ che mi prefiggo di fare con questi brevi video.

Infine, generalmente una melodia รจ associata a qualcosa di bello, piacevole e ha lโ€™obiettivo di unire le persone โ€“ proprio ciรฒ per cui, in origine, sono nati i social media.

๐—–๐—ผ๐˜€๐—ฎ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฒฬ€ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ โ€œ๐—–๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฃ๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ผโ€

Sicuramente non รจ uno show musicale, un video-karaoke nรฉ una rubrica radiofonica โ€“ insomma, nulla a che fare con la musica in senso letterale.

Non รจ neppure un blog politico per dimostrare che โ€œnoi siamo i buoniโ€ o uno spazio sul web dove prendere di mira lโ€™Amministrazione o le persone che la compongono.

๐—”๐—น๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ, ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐—ฎ ๐˜€๐—ถ ๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฎ?

Potete immaginarlo come un diario di un semplice cittadino di Piano di Sorrento, nel quale voglio raccontare qualche argomento di attualitร , condividere con voi le mie idee, confrontarmi sui problemi della nostra realtร e avanzare insieme qualche soluzione.

๐——๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐—ฎ ๐—ป๐—ฎ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ?

Dalla necessitร di informare i cittadini sulle iniziative che ho a cuore e riguardo lโ€™azione politica che sto svolgendo nel nostro Comune.

Una sera mi sono reso conto che, una coppia di ragazzi di Piano di Sorrento conosciuti ad una cena, non erano al corrente di alcuni aspetti della vita (politica e non) del nostro paese.

Per me questo progetto รจ una sorta di โ€œregaloโ€ che vogliono fare non solo ai quasi 300 cittadini che, circa un anno fa, mi hanno dato la loro fiducia, ma a tutti coloro che sognato soluzioni e vogliono migliorare il nostro territorio.

In questo primo video vi parlerรฒ della questione riguardante la ๐ซ๐ž๐ญ๐ž ๐ญ๐ž๐ฅ๐ž๐Ÿ๐จ๐ง๐ข๐œ๐š ๐ฆ๐จ๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐๐ข ๐๐ข๐š๐ง๐จ ๐๐ข ๐’๐จ๐ซ๐ซ๐ž๐ง๐ญ๐จ: vi spiegherรฒ lo stato dellโ€™arte e vi racconterรฒ cosa ho fatto nellโ€™ultimo anno riguardo questo tema.

Nel frattempo, fatemi sapere cosa ne pensate di questo progetto nei commenti e, se vi รจ piaciuto, ๐œ๐จ๐ง๐๐ข๐ฏ๐ข๐๐ž๐ญ๐ž๐ฅ๐จ con i vostri amici!

Ps: perdonatemi se, questo primo video, รจ stato un piรน lungo di quanto previsto ๐Ÿ˜

