𝗨𝗡𝗔 𝗖𝗔𝗡𝗭𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗣𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗣𝗧.𝟮 – 𝗘̀ 𝗣𝗢𝗦𝗦𝗜𝗕𝗜𝗟𝗘 𝗥𝗜𝗦𝗣𝗔𝗥𝗠𝗜𝗔𝗥𝗘 𝗦𝗨𝗟𝗟𝗔 𝗧𝗔𝗥𝗜?

Riceviamo e pubblichiamo Online il secondo video del consigliere comunale di Piano di Sorrento, Gabriele di Filippo, riguardo alle politiche che lโ€™Amministrazione potrebbe adottare per far ridurre la TARI ai cittadini e agli esercizi commerciali.

n questo secondo video vi parlo di come potremmo ridurre la tassa sui rifiuti cosรฌ da agevolare (in parte) famiglie ed imprenditori, in questo periodo particolarmente delicato.

Oltre al progetto Remunero (https://remunero.eu/App/), che permette di ricevere uno sconto del 100% della TARI se si รจ cittadini virtuosi, vi presento anche gli eco-raccoglitori, che potremmo installare sul nostro territorio comunale (https://www.ecoproduzioni.it/progetti/).

Queste iniziative non solo ci permetterebbero di risparmiare, ma fanno bene allโ€™ambiente e a Madre Natura ๐Ÿ˜‰.

Infine vi lascio con una domanda: ma a voi la TARI 2022 รจ aumentata o diminuita rispetto allโ€™anno precedente?

Ci vediamo alla prossima โœŒ๏ธ

#insiemeperpiano #weact #tari #risparmiogreen #pianodisorrento #unacanzoneperPiano