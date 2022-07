Vietri sul Mare: la Regione taglia gli autobus. Ne parla Giuseppe Ferrara in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno.

Cittadini sul piede di guerra per la mancata attivazione del servizio di trasporto pubblico estivo tra Cava de’ Tirreni e Marina di Vietri sul Mare. Non c’è traccia quest’anno, infatti, della linea 62 di BusItalia che ormai come da consuetudine permette, ogni anno nei mesi estivi, ai cavesi di raggiungere agevolmente la vicina Vietri sul Mare per qualche giornata o poche ore di relax in spiaggia così da affrontare e sopportare la calura. Peccato però che – sebbene le prime richieste di chiarimenti e conseguenti perplessità al riguardo siano arrivate già da maggio – ormai giunti a luglio il servizio non è stato ancora predisposto. Da qui le numerose contestazioni che stanno arrivando in questi giorni all’attenzione sia dell’amministrazione comunale cavese che di quella vietrese. I cittadini hanno chiesto infatti a più riprese le ragioni di tale mancanza e attendono con ansia che il servizio venga predisposto, considerando anche il fatto che l’unica opportunità per chi non ha mezzi propri di spostarsi tra Cava e il comune costiero è quella di affidarsi a un servizio alternativo, ma privato.

A quanto pare, però, la questione della mancata attivazione del servizio quest’anno ha ragioni di natura puramente logistico- economica. La Regione, infatti, ha deciso di non far attivare la linea 62 a “BusItalia”. Eppure la tratta rientrerebbe tra quelle extraurbane e quindi i comuni coinvolti dovrebbero corrispondere una copertura economica extra rispetto a quelle già versate periodicamente a garanzia dei servizi ordinari. A chiarire le ragioni del disservizio è stato, in particolare, l’assessore ai trasporti del comune metelliano, Antonella Garofalo , che già in più di un’occasione si è confrontata con i vertici dell’azienda “BusItalia” per problematiche analoghe.

«La linea 62 Cava-Vietri – ha spiegato l’assessore Garafolo – è di competenza prettamente regionale. Il nostro Comune ha fatto richiesta per l’attivazione e si è in attesa di autorizzazione. In questo caso non ha alcuna rilevanza la situazione economica dell’Ente, come qualcuno ha supposto. Purtroppo non è possibile attivare autonomamente la corsa extracittadina, sennò si sarebbe già fatto. Speriamo di avere in tempi brevi il servizio».