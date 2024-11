Vico Equense, Toni Servillo apre il Social World Film Festival e riceve il “Golden Spike Award” alla carriera

Vico Equense. Grande successo ieri per l’inizio della 12esima edizione del Social World Film Festival. Ospite della prima serata l’attore e regista teatrale Toni Servillo ha incontrato giovani attori attori in una masterclass di recitazione ed ha ricevuto il premio “Golden Spike Award” alla carriera.

Servillo ha poi firmato il “Wall Of Fame”, monumento al cinema presente nel Piazzale Siano che vede già gli autografi in bronzo di grandi nomi come Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Silvio Orlando, Stefano Accorsi, Ornella Muti, Luis Bacalov, Michele Placido, Stefania Sandrelli, Katherine Kelly Lang, Valeria Golino, Leo Gullotta, Franco Nero, Maria Grazia Cucinotta, Iain Glen e Itziar Ituno.

Toni Servillo ha ricevuto tantissimi riconoscimenti per la sua carriera. Vincitore di due European Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e del Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma.

Esordisce sul grande schermo nel 1992 con il film “Morte di un matematico napoletano”, proseguendo con “Rasoi”, “I vesuviani” e “Teatro di guerra”, tutti film diretti da Mario Martone. Assume maggiore notorietà con il ruolo di Tony Pisapia ne “L’uomo in più”, di Titta Di Girolamo ne “Le conseguenze dell’amore” e di Giovanni Sanzio ne “La ragazza del lago”, film che gli fanno ottenere una nomination e due David di Donatello per il miglior attore protagonista.

Nel 2008 è il protagonista degli acclamati film “Gomorra” di Matteo Garrone e “Il divo” di Paolo Sorrentino, aggiudicandosi per entrambi i film l’European Film Award per il miglior attore. Per l’interpretazione di Giulio Andreotti ne “Il divo” si aggiudica inoltre il David di Donatello e il Nastro d’argento. Nel 2010 vince il Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma per “Una vita tranquilla”.

Nel 2013 interpreta Jep Gambardella nel film vincitore dell’Oscar al miglior film straniero “La grande bellezza” di Paolo Sorrentino, con cui si aggiudica il quarto David di Donatello e il secondo European Film Award, ricevendo la candidatura all’Hollywood Film Festival per il miglior attore.

Dal New York Times è stato indicato tra i più grandi 25 attori dei primi vent’anni del ventunesimo secolo.

Il Social World Film Festival organizzato dalla Città di Vico Equense e diretto dal regista Giuseppe Alessio Nuzzo proseguirà fino a domenica 10 luglio. Tra gli ospiti attesi Pupi Avati, Lino Banfi, Marco D’Amore, Francesco Di Leva, Ronn Moss, Michele Morrone, Peppe Lanzetta, il cast di “Mare Fuori”, Ludovica Francesconi, Valeria Angione, Mario Autore e Jenny De Nucci.