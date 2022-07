Tramonti / Ravello, il comandante dei vigili aggredito da un “cafone” . Questo il titolo oggi de La Città di Salerno che a firma di Salvatore Serio racconta un episodio incredibile per la Costiera amalfitana – L’aggressione a Moreno Mauro Salsano comandante della polizia municipale che , secondo il quotidiano , ha sorpreso in flagranza un residente che stava gettando illecitamente rifiuti in una delle verdeggianti vallate che caratterizzano il paese.

Salsano ha chiesto spiegazioni al cittadino che di tutta risposta lo ha aggredito. Alcuni passanti si sono fermati e hanno cercato di placare l’ira dell’aggressore. Il comandante della polizia locale è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello per i colpi ricevuti. Per lui prognosi di 7 giorni.

Ma anche al presidio di Castiglione gli animi si sono accesi con l’aggressore che giunto al pronto soccorso ha inveito pesantemente contro il comandante della Polizia Locale di Tramonti.

Informato il magistrato di turno della procura di Salerno, per l’aggressore è stato disposto l’arresto per la flagranza del reato commesso. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Amalfi sono cominciate le ricerche presso l’abitazione, il posto di lavoro, i luoghi che abitualmente frequenta, ma di lui nessuna traccia.

E’ venuta così meno la tempestività indicata dal Pubblico Ministero per l’applicazione dell’arresto in flagranza, ma non ha impedito al Comandante di denunciare il responsabile che andrà incontro a un procedimento penale.