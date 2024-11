Sorrento: Ritratti di donne ucraine rifugiate in Penisola Sorrentina.

Ieri sera alle ore 19.00 presso il Chiostro di San Francesco a Sorrento si è tenuto l’incontro con Julia Krahn, autrice della mostra fotografica dal titolo “St. Javelin“, dedicata alle donne ucraine in fuga dalla guerra ed accolte in penisola sorrentina. La mostra è caratterizzata dai ritratti di nove donne ucraine stampati su teli di grandi dimensioni che sventolano come bandiere tra i balconi del centro storico di Sorrento, da Piazza Tasso a Piazza Veniero, e danno vita ad un percorso immersivo, che crea un’esperienza di impatto ed unione nel cuore della cittadina costiera. Ai ritratti, infatti, sono affiancati testi ed interviste, a cura di Francesca Massa, che il pubblico ha potuto leggere scansionando il QR code esposto lungo il percorso della mostra, in cui le donne danno voce ai loro volti attraverso i racconti delle proprie esperienze in guerra.