Sorrento, a tutela del decoro urbano è vietato circolare a torso nudo o in costume da bagno

Sorrento. Il sindaco Massimo Coppola sottolinea che la città, come è noto, ha una forte vocazione turistica ma di recente sul territorio comunale, ed in particolare nelle zone a maggiore flusso turistico, si sono verificati comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza tipici della civile convivenza.

Il perdurare di una simile situazione, oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nella città con conseguente ripercussione sull’immagine e sull’offerta turistica che viene proposta.

La tutela ed il miglioramento della civile convivenza e della vivibilità degli spazi pubblici rappresentano un obiettivo strategico e prioritario dell’amministrazione comunale ed il raggiungimento di tale fine non può prescindere da un’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni più diffusi di comportamenti indecorosi, causa di scadimento della qualità della vita dei cittadini.

Per tali motivi, visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, il primo cittadina – con apposita Ordinanza – stabilisce che su tutto il territorio della città di Sorrento, a tutela del decoro urbano e della decenza tipici del normale convivere civile, è vietato circolare ovvero sostare a torso nudo e/o in costume da bagno in tutte le aree e le vie pubbliche.