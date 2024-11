Sant’Agnello: Housing Sociale rinviato lo sgombero di 34 famiglie. La Procura di Torre Annunziata, dopo che il Tribunale del Riesame di Napoli aveva ordinato l’immediato sequestro preventivo dell’Housing Sociale sito in via Monsignor Bonaventura Gargiulo, ha disposto per il prossimo 31 luglio lo sgombero di 34 famiglie. Una bruttissima notizia che ha gettato nella disperazione molte familiari che, dopo aver atteso a lungo di poter entrare nei propri appartamenti per i quali in molti hanno investito importanti somme di denaro, hanno visto vicina la prospettiva di essere costretti a lasciarli cercando una nuova sistemazione in attesa della decisione definitiva da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Sant’Agnello, parcheggio e Housing Sociale le battaglie col GUP continueranno fino a fine luglio, ma sicuramente le decisioni per un probabile rinvio a giudizio bisognerà aspettare per questo autunno. Al centro di bufere giudiziarie l’amministrazione della costa di Sorrento guidata dal sindaco Piergiorgio Sagristani , si sono depositate le memorie per il parcheggio Gargiulo, articolate su fatti e diritti. In particolare si afferma che non vi sarebbe stato un giardino o verde da ripristinare integralmente e su questioni di diritto. La madre di tutte le cause l’Housing Sociale continua con altre udienze e , come abbiamo già scritto, il rinvio dello sgombero a fine luglio , ma è probabile che sarà ancora procrastinato. Mentre sembra che il profilo di diritto, l’accusa di abuso e lottizzazione, sia configurabile alla luce delle ultime sentenze e delle leggi anche della Regione Campania, le diverse decisioni prese dal Tribunale del riesame di Napoli , che prima ha dissequestrato e poi risequestrato, potrebbe essere un punto su cui appoggiarsi come difesa. Il tampo lavora a favore della prescrizione intanto , ma i profili avanzati dall’accusa , anche se l’abuso d’ufficio non è rilevabile, sulla vicenda urbanistica i dubbi sono notevoli, fa pensare a un probabile rinvio a giudizio per entrambi i procedimenti. Considerando i tempi non sarà prima di questo autunno , un autunno caldo dal punto di vista giudiziario a Torre Annunziata per la Penisola Sorrentina.