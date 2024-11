Salernitana: subito protagonista del mercato.In Arrivo Botheim,Lovato e Valencia.

Il mercato è appena iniziato ma la Salernitana ha fretta di consegnare a Davide Nicola una rosa quanto più vicina possibile a quella che affronterà il campionato. Non a caso il ds Morgan De Sanctis sta lavorando a tutto tondo per provare a chiudere quante più operazioni possibile. Tra domani e mercoledì potrebbe essere il giorno di Erik Botheim, attaccante norvegese che è atteso a Salerno per effettuare le visite mediche. In attesa di risolvere gli aspetti burocratici legati al tesseramento, il calciatore potrà iniziare a lavorare con i suoi nuovi compagni nel ritiro di Jenbach. Stesso discorso anche per Matteo Lovato che arriverà in granata a titolo definitivo nell’ambito dell’operazione Ederson. Per l’attacco è a buon punto anche la trattativa con Diego Valencia, cileno classe 2000 dell’Universidad Catolica.