Positano, Vicoli in Arte: giovedì 7 luglio Nello Buongiorno in concerto. Nel ricco cartellone di appuntamenti di Vicoli in Arte, quest’anno figura anche un artista d’eccezione: il Maestro Nello Buongiorno. Voce storica di Domenica In, giovedì 7 luglio alle ore 20.30 sul Sagrato della Chiesa Madre si terrà una grande serata con il concerto di Nello Buongiorno.

Una lunga carriera artistica, un trionfo di successi che lo ha portato ad esibirsi su importanti palcoscenici: tra le sue partecipazioni in tv, tra le più recenti a The Voice Senior, dove ha incantato i giudici con la sua voce sulle note di “Io Amo”.

Certi di assistere ud una serata unica e speciale, siamo pronti ad assistere al suo concerto per vivere insieme grandi emozioni!