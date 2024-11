Positano: segnali fai da te alla Garitta

Ricordiamo che quella di spegnere il motore è un’’abitudine che converrebbe sempre seguire in auto ogni volta che si è fermi, e vale in realtà per tutte le tipologie di veicolo. È senza dubbio una pratica che porta con sé numerosi vantaggi. Secondo le stime degli esperti, spegnendo la macchina nel traffico urbano si potrebbe arrivare anche a risparmiare fino al 10% del carburante che consumiamo abitualmente. Senza dimenticare che si tratta anche di un’abitudine sana per l’ambiente che ci circonda, che consente di diminuire le emissioni inquinanti e contribuire quindi al miglioramento della qualità dell’aria che respiriamo.