Positano, il tassista Giovanni Cervero minacciato a Napoli. Ecco la verità

Alcuni giorni fa un tassista di Positano, Giovanni Cervero, è stato aggredito a Napoli da altri tassisti. Ne parliamo con lui per fare luce su quanto accaduto: «I tassisti di Napoli non vogliono che altri tassisti vengano da fuori a caricare e scaricare. Ma il motivo c’è ed è reale. Nel senso che c’è un decreto del Governo che minaccia di liberalizzare la categoria e questo significherebbe che chiunque può andare a caricare e scaricare mettendosi in fila come un taxi locale. Forse renderanno le licenze dei taxi non più comunali ma probabilmente nazionali. E questo probabilmente potrebbe aprire le porte alle grandi multinazionali di trasporto. L’Italia sta semplicemente rispettando i dictat europei».