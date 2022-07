Positano, i pescatori lanciano l’allarme per il prossimo venerdì: “Forte probabilità di temporali”

Positano. I pescatori della città verticale, che da sempre riescono a leggere i segnali di cambiamenti meteo, lanciano l’allarme per il prossimo venerdì quando potrebbero verificarsi temporali anche di forte intensità con il rischio di disastri ambientali.

Le previsioni meteo confermano quanto asserito dai pescatori positanesi. Nella seconda parte della settimana si interromperà questa estenuante e intensa ondata di calore africana con l’arrivo di una perturbazione nord atlantica. Tra la seconda parte di giovedì e la giornata di venerdì la perturbazione raggiungerà anche le regioni meridionali. Non si escludono fenomeni localmente di forte intensità, associati a grandine e violente raffiche di vento.

Le temperature subiranno una sensibile diminuzione nella giornata di venerdì complice l’attivazione di freschi venti settentrionali con un calo che andrà dai 5 ai 10 gradi e temperature massime che non supereranno i 31-32 gradi.

Il fine settimana si profila nuovamente stabile e soleggiato, ma in un contesto climatico più vicino alla normalità.