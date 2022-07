Piano di Sorrento: stasera “Incontri internazionali del folkore”. Stasera alle ore 19:30 in piazza Cota si darà il via all’evento “Incontri internazionali del folkore” per valorizzare le tradizioni ed il ballo della tarantella. Ci sarà il raduno in Piazza Cota dopo di che il gruppo folkloristico percorrerà Corso Italia e via delle Rose sino a giungere a Villa Fondi alle 21.00 dove ci sarà l’esibizione dei gruppi folkloristici con balli tradizionali.