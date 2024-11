Piano di Sorrento, oggi il Vescovo Mons. Arturo Aiello in diretta da Lourdes per il Santo Rosario

Mons. Arturo Aiello, vescovo di Avellino ed ex parroco della Parrocchia San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento, si trova in pellegrinaggio a Lourdes insieme ai fedeli della sua Diocesi. Un momento di fede che il Vescovo Aiello sta vivendo con grande partecipazione portando nel suo cuore le intenzioni di preghiera che gli sono state affidate dalla propria comunità per deporle ai piedi della Vergine Maria.

Ed alle ore 18.00 di oggi, martedì 5 luglio, Mons. Arturo Aiello presiederà in diretta il Santo Rosario dalla grotta di Lourdes in compagnia dei pellegrini di Avellino.

La diretta sarà trasmessa su TV2000.