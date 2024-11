Piano di Sorrento, la preziosità di uno dei locali storici della città: il Gran Caffè Marianiello

Piano di Sorrento. Il Gran Caffè Marianiello è tra i bar più antichi della penisola sorrentina. Risale al 1844 e si trova alla base del Palazzo Maresca che, con le sue superbe arcate, domina Piazza Cota. All’epoca la Piazza non esisteva ancora e l’ingresso al bar era sul Corso Italia che al tempo si chiamava Via Provinciale. Il locale fu trasferito nella sede attuale sicuramente nel 1875 quando fu aperta Piazza Domenico Cota.

Il Gran Caffè era il luogo d’incontro di uomini d’affari, anche perché era aperto quasi tutto il giorno, almeno per venti ore, considerando che di mattina alle cinque era già funzionante. Era il luogo di contrattazione per generi alimentari, in primis la carne di vitello, punto d’incontro di marittimi, commercianti, imprenditori ed artigiani. Naturalmente alla presenza di uomini d’affari si accompagnava uno scambio di pareri che riguardava la politica, la finanza e l’arte, in un paese da sempre aperto alle idee e alle innovazioni, non fosse altro per la frequentazione dei porti del Mediterraneo, del Nord Europa e dell’Atlantico, in un incessante rincorrersi di nuove esperienze di vita.

Al Gran Caffè Marianiello di Piano, fatte le debite proporzioni, avveniva esattamente tutto quanto accadeva al Gambrinus di Napoli, al Caffè Greco di Roma, al Florian di Venezia, al Pedrocchi di Padova, al Caffè degli Specchi di Trieste.

Un locale intriso di storia e che ancora oggi rappresenta uno dei principali luoghi di ritrovo dei cittadini di Piano di Sorrento.