Piano di Sorrento, i Sodalizi vicini al dolore di Don Pasquale Irolla per la scomparsa della mamma Giannina

Piano di Sorrento. Oggi è volata in cielo l’anima di Giannina Irolla, mamma dell’amministratore parrocchiale Don Pasquale Irolla al quale i Sodalizi della Parrocchia di San Michele Arcangelo esprimono addolorate il proprio cordoglio.

L’Arciconfraternita Morte e Orazione: «Il Priore, il Governo e i Confratelli tutti sono vicini al Padre Spirituale ed Amministratore Parrocchiale Don Pasquale Irolla, per la nascita al cielo della carissima Mamma. Uniti nella fede affidiamo Salvatore, Maria, Loredana e tutta la famiglia Irolla, alla preghiera che “dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna”».

La Venerabile Arciconfraternita Santissima Annunziata: «Il Priore, il Governo, le Consorelle e i Confratelli della Venerabile Arciconfraternita della Santissima Annunziata abbracciano affettuosamente il Parroco e Padre Spirituale Don Pasquale, Maria, Salvatore, Loredana e tutta la famiglia Irolla che accompagnano con Fede alle soglie dell’eternità la carissima Giannina. Che il Signore, buono e misericordioso, ascolti le nostre preghiere, conforti coloro che sono nel dolore e, al termine di una vita all’impronta del “sorriso” e della “giovialità”, la accolga tra le sue braccia di Padre amorevole».

La Congrega dei Luigini dell’Oratorio di San Nicola: «Il Priore, il Governo, le consorelle e i confratelli tutti del pio sodalizio della B.V. Immacolata e dei Santi Nicola e Luigi si stringono attorno al nostro Padre Spirituale DON PASQUALE IROLLA per la scomparsa della cara mamma Giannina. Il Signore la accolga nel gaudio eterno».