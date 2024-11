Piano di Sorrento, bruciano sterpaglie sulla SS 163 provocando un principio di incendio. Fumo visibile da Positano

Piano di Sorrento, sulla SS 163 poco dopo le 18.00 di oggi hanno cominciato a bruciare delle sterpaglie al di sotto dell’ormai famoso Pino Sentinella provocando un’alta colonna di fumo ben visibile anche dalla città di Positano. In tanti hanno subito pensato ad un incendio temendo il peggio.

Raggiunto il posto ci siamo alla fine sincerati che il fumo era dovuto al bruciare di alcune sterpaglie forse per operazioni di pulizia.

Alla fine la paura è stata scongiurata anche se resta il disagio del fumo in un orario in cui sono tanti i veicoli che transitano in quel punto.