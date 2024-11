Piano di Sorrento, a distanza di cinque anni dalla frana ancora chiusa Via Ponte Orazio

Piano di Sorrento, non sono ancora terminati i lavori di ripristino di Via Ponte Orazio interessata il 2 aprile 2017 da un evento franoso del costone roccioso che determinò il cedimento parziale di un tratto della sede stradale e che, solo per un caso fortuito, non fece registrare vittime.

La strada, a seguito della frana, venne chiusa ed interdetta al traffico veicolare e pedonale nel tratto interessato dall’evento franoso in attesa di poter ripristinare uno stato di sicurezza e quindi procedere alla riapertura.

A distanza di più di 5 anni dall’evento la strada è ancora chiusa ed i lavori non sono ancora terminati e non si ha idea di quando si potrà restituire alla piena fruibilità una piccola arteria che risulta molto importante per i cittadini poiché collega Piano di Sorrento con Meta oltre ad essere sede di numerose abitazioni.