Omicidio Willy: i fratelli Bianchi condannati all’ergastolo. Sono stati condannati all’ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro per un brutale pestaggio. Per Mario Pincarelli la condanna e di 21 anni e 23 per Francesco Belleggia.

Disposta una provvisionale di 200mila euro ognuno per i genitori della vittima e 150mila euro alla famiglia.

Applausi in aula durante la lettura della sentenza da parte dei giudici della Corte di Assise di Frosinone. Nel pubblico molti gli amici di Willy apparsi visibilmente commossi.