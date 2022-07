Positano: oggi la Vigilia della Festa della Madonna delle Grazie. Manca ormai poco per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie a Montepertuso.

L’entusiasmo ha pervaso gli animi dei fedeli che si sono attivati affinché durante quest’evento venga rievocato “La leggenda di Montepertuso” in tutta la sua unicità.

Una leggenda millenaria, racconta che un giorno il diavolo abbia proposto una sfida alla Vergine Maria. Chi dei due fosse riuscito a forare per primo la montagna avrebbe avuto il dominio sulle persone che abitavano il borgo. La Madonna, accettò la sfida e lasciò al diavolo la prima mossa. Il demonio si accanì contro la roccia ma, malgrado svariati tentativi, riuscì solo a scalfirla. Venne poi il turno della Vergine, che in un istante, con un dito, trapassò il monte da parte a parte. Il diavolo, sconfitto, precipitò sulle rocce dove ancora oggi è visibile una gigantesca orma di un serpente. Gli abitanti del luogo, riconoscenti per la salvezza eterna delle loro anime, dedicarono alla Vergine la Chiesa di S. Maria delle Grazie. Il complesso parrocchiale sorge isolato proprio di fronte al Monte Forato che dà il nome alla frazione della località campana.