Nel mese di giugno 106.000 sbarchi a Positano, odissea incontrollata dalla Regione

Positano. I dati di trasporto pubblico via mare relativi al mese di giugno appena trascorso fanno registrare ben 106.000 sbarchi. Una cifra pazzesca e senza precedenti. Ricordiamo che 20 anni si fecero delle battaglie perché gli sbarchi a Positano erano troppi ma i numeri dell’epoca erano appena la metà di quelli che si sono registrati in questo mese di giugno 2022. All’epoca furono fatti anche degli studi tecnici e le corse vennero limitate e messe anche sotto controllo dal Comune.

Non si sa come mai oggi gli sbarchi sono totalmente incontrollati. Bisogna, tra l’altro, considerare che la cifra di 106.000 sbarchi si riferisce solo al trasporto pubblico ma sicuramente ce ne saranno stati altrettanti (e probabilmente anche molti di più) con le compagnie di trasporto private.

Una situazione fuori controllo che pone seri dubbi sulla sicurezza. Ci vorrebbe una perizia tecnica che possa valutare quante persone possono realmente sbarcare considerando che non ci sono servizi igienici e non c’è sicurezza.

Un problema che deve essere preso seriamente in considerazione dagli organi competenti al fine di valutare le misure da adottare.