Massa Lubrense, pubblicato l’avviso per l’affidamento della gestione della spiaggia libera in località Puolo. In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 85/2022 e Regolamento comunale per la gestione delle funzioni in materia di demanio marittimo con determinazione dirigenziale sono state approvate le linee guida per l’affidamento in via temporanea e provvisoria a terzi di un’area demaniale in località Marina di Puolo in concessione al Comune di Massa Lubrense.

L’affidamento verrà effettuato ai sensi dell’art.21 del Regolamento comunale per la disciplina e gestione delle funzioni in materia di demanio marittimo e in presenza dei requisiti di seguito riportati:

Pulizia sistematica dell’arenile con la raccolta giornaliera dei rifiuti e lo svuotamento di eventuali cestini favorendo la raccolta differenziata;

Sorveglianza, salvaguardia e tutela dei bagnanti nel tratto di mare corrispondente all’arenile interessato con almeno due bagnini e personale munito di equipaggiamento di primo soccorso;

Sorveglianza e vigilanza della spiaggia anche al fine di intervento diretto e/o chiamata immediata al 118 nel caso in cui si dovessero verificare incidenti o malori che prevedono il ricovero ospedaliero nonché immediata richiesta di intervento al Comando di Polizia Locale o qualsiasi altra Forza dell’Ordine nel caso in cui si dovessero verificare situazioni di pericolo o di ordine pubblico;

Allocazione, sorveglianza, custodia e mantenimento dei camminamenti sull’arenile forniti dal Comune;

Posa di gavitelli galleggianti per la delimitazione delle acque sicure e il controllo del corridoio di lancio se istituito;

Servizi annessi alla balneazione compreso il noleggio di attrezzature da spiaggia ai residenti del Comune di Massa Lubrense alle tariffe agevolate approvate dal Comune con delibera di Giunta Comunale,

Messa a disposizione a tutti gli avventori di servizi igienici, anche per i diversamente abili;

Messa a disposizione di locali spogliatoi ad uso libero e gratuito;

Servizio doccia ad uso libero e con acqua calda, anche per persone diversamente abili;

Attività di supporto a favore delle persone diversamente abili che si presentano di volta in volta, dando centralità ai propri bisogni;

Attività di supporto alla colonia marina estiva organizzata dal comune di Massa Lubrense e messa a disposizione delle relative attrezzature (lettini e/o stradio e ombrelloni) nelle aree appositamente individuate;

Fornitura sedia “job” come da foto allegata per garantire l’accesso alla spiaggia ai diversamente abili;

Installazione di passerella idonea all’accesso in mare per le persone diversamente abili;

Messa a disposizione in situ di un defibrillatore omologato e pronto per l’uso;

Sinallagmaticamente possibilità dell’affidatario di noleggio di lettini, sedie ed ombrelloni sull’arenile ove esercita i servizi in affidamento solo ed esclusivamente ai bagnanti che ne fanno richiesta, restando comunque spiaggia stessa libera e fruibile per qualsiasi avventore.

È prevista, altresì, la possibilità per l’affidatario di installare un info point di massimo due metri quadrati, quale struttura amovibile e non infissa, e/o montata al suolo, temporaneamente e solo per il periodo di affidamento dei servizi e da rimuovere entro la fine di questo periodo sull’area come individuata, oltre che di stoccare le attrezzature sulle due aree dell’arenile individuate sulla planimetria, di pari consistenza.

Gli interessati sono tenuti a far pervenire al Servizio n.2 del Comune di Massa Lubrense a partire da oggi 05.07.200 e fino al 14.07.2022, tramite il servizio postale, mediante consegna diretta all’Ufficio, ovvero al seguente indirizzo PEC: protocollo.massalubrense@pec.it, apposita richiesta di affidamento, con allegata la documentazione (provvedimenti, autocertificazioni, etc) inerente il presente avviso.

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi presso il Servizio n.2 del Comune di Massa Lubrense – Largo Vescovado, negli orari d’Ufficio, ovvero telefonare al seguente recapito telefonico: 081-5339402.