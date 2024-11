JAN FABRE Homo aquaticus | Certosa di San Giacomo, Capri 07.04.22

JAN FABRE Homo aquaticus and his planet

Giovedì 7 luglio alle ore 18 si inaugura presso la Certosa di San Giacomo a Capri la mostra Homo aquaticus and his planet,un’installazione inedita di Jan Fabre promossa dalla Direzione regionale Musei Campania e realizzata dallo Studio Trisorio, con il patrocinio della Città di Capri.

Il progetto, a cura di Melania Rossi, consiste in 16 sculture in marmo di Carrara e marmo nero del Belgio a cui l’artista ha lavorato negli ultimi quattro anni. Le opere, che saranno installate nella chiesa del complesso trecentesco, sono ispirate al rapporto tra l’uomo e i misteriosi abissi marini, all’acqua come elemento vitale e originario.