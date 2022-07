DELITTO A DARKNESS HOUSE

Lunedì 4 luglio un gruppo di insegnanti ha festeggiato la fine dell’anno scolastico con una cena nella splendida cornice di Villa Giusso ad Astapiana (Vico Equense). A loro insaputa, una collega, Francesca Di Nardo, per movimentare la serata ha scritto un vero e proprio copione teatrale che prevedeva un omicidio, intervento della polizia, risoluzione del caso, ecc. La Di Nardo è già piuttosto nota in ambito teatrale per aver scritto diverse commedie messe in scena con notevole successo. Per la cena-spettacolo di ieri sera si è avvalsa della collaborazione di diversi “attori”. Le partecipanti alla cena erano le maestre della scuola primaria Caulino plesso Moiano, ed erano tutte, o quasi, ignare di essere intervenute in una cena con delitto. Il risultato è stato assolutamente superiore alle aspettative. Lo spettacolo a sorpresa è stato graditissimo. Gli ospiti si sono divertiti. Tantissimi applausi a fine serata.