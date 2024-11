David Grutman festeggia il compleanno a Positano. David Grutman e Isabela Rangel, si rilassano in Costiera Amalfitana. In Costiera amalfitana approda il famosissimo dirigente d’azienda nonchè imprenditore americano, David Grutman, che fa tappa a Positano per godersi un compleanno da sogno.

Il soggiorno è avvenuto presso il lussuoso hotel Villa Treville che sorge su una scogliera nel cuore della Costiera, per l’esattezza nel quartiere di Arienzo a Positano insieme alla figlia ed alla sua compagna. Successivamente visiteranno altre località turistiche come Capri e Procida.

David Grutman è diventato famoso per aver promosso alcuni dei locali più redditizi degli Stati Uniti infatti è anche conosciuto come CEO del Miami Marketing group. Inoltre è particolarmente famoso per la sua promozione di importanti discoteche EDM.