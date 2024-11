Concertino e presentazione del libro: Teresa Motta. Una bibliotecaria e un anno di vicende memorabili. Con lettere inedite di Francesco Barberi e Manlio Rossi Doria (1943-1949)

La storia di Teresa Motta, giovane bibliotecaria nella Potenza del ventennio fascista, sotto la guida di Sergio De Pilato alla Biblioteca Provinciale che, anche grazie al suo contributo, proprio in quegli anni si sviluppò ed assunse il suo ruolo centrale nella vita culturale della regione. Ma, soprattutto, come risultato dai carteggi inediti, la Motta “con coraggio e discrezione accolse in Biblioteca una piccola comunità cosmopolita di internati ed esuli del fascismo, ai quali, in virtù delle leggi vigenti, non era consentito nemmeno di far parte del pubblico di qualsiasi biblioteca italiana, aiutandoli in piena consapevolezza…”.

Antonella Trombone è laureata in Lingue e letterature straniere moderne ed è stata docente di lingua inglese nella scuola secondaria. Attualmente è funzionario di biblioteca presso l’Università della Basilicata e, presso lo stesso ateneo, professore a contratto per il SSD MSTO08. Ha conseguito il diploma di specializzazione in Beni archivistici e librari presso la Sapienza Università di Roma e successivamente, presso lo stesso Ateneo, il dottorato di ricerca in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie (curriculum Scienze del libro e del documento). È autrice di vari saggi scientifici e svolge da tempo attività di ricerca nel campo della teoria della catalogazione, delle scienze del libro e del documento e della storia delle biblioteche. Ha fatto parte del progetto di ricerca della Sapienza Verifica della disponibilità delle monografie attraverso i cataloghi delle biblioteche, vincitore del concorso pubblico di idee dell’ANVUR e coordinato da Maria Teresa Biagetti, i cui esiti sono pubblicati in Valutare la ricerca nelle scienze umane e sociali (Bibliografica, 2017) e in The evaluation of research in social sciences and humanities (Springer, 2018). È stato membro del gruppo di ricerca della Sapienza Evoluzione delle biblioteche digitali: funzionalità della ricerca e tecnologie semantiche, coordinato da Maria Teresa Biagetti, i cui esiti sono pubblicati nel volume Le biblioteche digitali (Franco Angeli, 2019). Ha collaborato al volume Per una storia delle classi dirigenti meridionali. Il caso lucano, 1861-2016 (Calice, 2018), nell’ambito di un progetto di ricerca del Centro di studi Guido Dorso di Avellino. Fa parte della redazione di «AIB studi» e del comitato scientifico di «DigItalia». È attualmente delegata dell’Università della Basilicata per il consorzio interuniversitario SHARE e referente scientifico e biblioteconomico per la Basilicata University press. È presidente della Sezione Basilicata dell’Associazione italiana biblioteche. La sua monografia più recente è Principi di catalogazione e rappresentazione delle entità bibliografiche (AIB, 2018).