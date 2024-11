Capri: recuperato il corpo senza vita del turista statunitense scomparso. E’ stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita del turista scomparso due giorni fa a Capri. L’uomo, di origini statunitensi, non aveva dato più sue notizie dalla giornata di sabato ed erano quindi iniziate le ricerche. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, allertati dalla moglie tramite conoscenze locali, hanno subito iniziato a perlustrare la zona e i sentieri che portano sul monte Tiberio, ove l’uomo aveva fatto intendere di volersi dirigere. Le ricerche sono poi continuate, in sinergia con la Polizia locale ed il commissariato della Polizia di Stato (visto che la moglie aveva formalizzato la denuncia) nella giornata di domenica verso la zona a monte del parco Astarita, in particolare lungo il sentiero che va a Lo Capo e il sentiero delle Calanche. Questa mattina un elicottero AB212 del 6° Reparto Volo della Polizia di Stato, con un tecnico CNSAS a bordo, ha perlustrato la zona a valle del Parco Astarita dove è stato avvistato il corpo dell’uomo. Una squadra di tecnici e sanitari del CNSAS si è quindi recata sul luogo indicato rinvenendo la salma del turista. Ricevute le autorizzazioni necessarie dal medico legale e dal magistrato, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ha provveduto, mediante manovre di corda, al recupero della salma fino al belvedere soprastante.