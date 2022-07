Capri porge l’estremo saluto a Veronica Salvia (Vera)

Capri in lutto per Veronica Salvia in Salvia, conosciuta affettuosamente come Vera. A darne il triste annuncio il marito, il figlio, le sorelle, la nuora, i nipoti ed i parenti tutti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa accompagnandola con la preghiera nel suo ultimo viaggio verso la dimora eterna.

Le esequie muoveranno mercoledì 6 luglio alle ore 8.45 dall’Ospedale G. Capilupi per la ex Cattedrale di Santo Stefano in Capri dove sarà celebrato il rito funebre.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore dei familiari ai quali porge le più sentite condoglianze.