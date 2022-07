Batuffoli di nuvole rendono magico il cielo serale di Positano

Positano incanta sempre per la sua bellezza unica che la rende una delle mete turistiche più ambite in tutto il mondo.

Ed ogni giorno la città regala dei momenti magici, frammenti di pura poesia che ci fanno fermare per un attimo godendo dello spettacolo che solo la natura è in grado di offrire.

Come il cielo di questa sera di inizio luglio che, dopo il tramonto, si è presentato coperto da soffici batuffoli di nuvole, talmente belli e perfetti da sembrare dipinti dal pennello di un sapiente pittore.

A completare lo scenario la tranquillità della spiaggia che sembra riposare con i suoi ombrelloni chiusi in attesa di tornare ad animarsi con il sorgere del sole.

Un momento impagabile catturato con sapienza e bravura da Antonino D’Urso in uno scatto fotografico che ha il sapore di un quadro.