Atrani, oggi la scomparsa di Nicola Amodeo. Tanti i messaggi di cordoglio

Atrani. La città in lutto per la scomparsa di Nicola Amodeo, ex dipendente Sita. Numerosi i messaggi di cordoglio comparsi sui social.

Tra i tanti riportiamo quello dell’amico Giuseppe Corniola: «Ha lasciato questa terra e la sua Atrani l’Atranese Nicola Amodeo. Nicola era una persona che stimavo certamente più di quanto gli abbia mai potuto dimostrare. L’ho sempre avuto ad esempio inarrivabile e di lealtà, correttezza, educazione ed onestà reale ed intellettuale. Certamente in molti lo ricorderanno per queste ed altre doti che saranno emerse in tante situazioni della vita e nonostante la sua scientifica volontà di defilarsi dai clamori. Ai familiari tutti giunga un caro abbraccio».

Ed ancora quello dell’Associazione Pensionati “Orizzonti Sereni” di Amalfi: «Nicola Amodeo, vecchio iscritto all’Associazione Pensionati di Amalfi, ci ha lasciati. Di animo nobile e gentile, disponibile al dialogo, è stato sempre vicino all’Associazione, riscuotendo apprezzamento e rispetto da tutti gli altri soci. Molti di noi, pendolari, abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarlo come uomo e come amico. Quando ogni mattina ci toccava raggiungere la nostra sede lavorativa, don Nicola ci accoglieva sempre con un immancabile sorriso, e con un dolce “Buon giorno “. E poi iniziava un dialogo che ci portava a destinazione senza farci sentire il peso del viaggio. E quante volte ci siamo addormentati, tranquilli perché a destinazione don Nicola ci avrebbe svegliati. Figure straordinarie di compagni di vita. Abbiamo con loro trascorso un bel tratto della nostra esistenza. Quanti ricordi e quanta nostalgia. Grazie, don Nicola. Vi ricorderemo sempre. L’Associazione Pensionati “Orizzonti Sereni” esprime alla gentile consorte e a tutti i familiari le più sentite condoglianze».