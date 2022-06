Volley Meta, convocati 4 atleti al Trofeo delle Regioni. Sembra tutto normale perché a queste convocazioni siamo ormai abituati. Ma è motivo di grande orgoglio per noi del VOLLEY META che ben 4 dei nostri atleti classe 2006/2007sono da oggi impegnati nel Trofeo delle Regioni 2022 che si terrà a Salsomaggiore Terme dove la Campania sarà in gara con le altre regioni in un torneo di grande prestigio. Il nostro lavoro con i ragazzi fatto di allenamenti, sacrifici, preparazione atletica, continua a darci soddisfazioni ed è la conferma che siamo sulla strada giusta.In bocca al lupo STARACE MICHELE, RENDINA ANDREA, MILANESE FRANCESCO E ALAIA RICCARDO, rappresentate con orgoglio la vostra regione ma soprattutto noi del COMCAVI VOLLEY META.

Tifiamo per voi.