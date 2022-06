Violenza in spiaggia in Penisola Sorrentina: ragazzi assaltano autobus a Meta

Quella che sembrava essere una normale, seppur affollata, domenica in spiaggia, si è tramutato in un raid all’autobus. Il fatto è avvenuto in una delle spiagge della Penisola Sorrentina, a Meta, dove attorno all’autobus di linea nella zona parcheggio si sono accalcati decine di ragazzi: ed ecco che la marmaglia comincia ad aggredire il mezzo che effettuava la fermata. La causa? Alquanto ignota. Possiamo solo presupporre che – visto l’autobus pieno – l’autista non poteva far altro che costringere i ragazzi ad attendere il prossimo. Questi ultimi, invece, hanno mal pensato di reagire con violenza.