Violenza e confusione a Meta: denunciato un accoltellamento, i carabinieri indagano. Molta confusione a Meta, in Penisola Sorrentina in seguito al violento episodio accaduto ieri che ha visto protagonisti decine di ragazzi che hanno assaltato un autobus. Non si è a conoscenza dei motivi che abbiano portato a quanto raccontiamo: possiamo solo supporre che, visto il mezzo di trasporto pieno, l’autista non potesse far altro che costringere i ragazzi ad attendere il prossimo, mentre questi ultimi hanno mal pensato di reagire con violenza.

Vogliamo sottolineare, senza però giustificare quanto accaduto, che gli autobus sono eccessivamente pieni, oltre i limiti possibili, e le lamentele sono tante.

La confusione è molta e non si sarebbe trattato neanche dell’unico episodio verificatosi. Un ragazzo, infatti, avrebbe denunciato un accoltellamento. Attualmente i carabinieri stanno indagando.