Vietri sul Mare, sacchi pieni di sterpaglie abbandonati in strada: la denuncia del Comitato Civico Dragonea:

Foto 3 di 6











Certo è, e lo dicono in tanti, a Dragonea il servizio di manutenzione e di igiene urbana funziona proprio con la stessa precisione di un “orologio svizzero”, forse però avranno dimenticato qualche dettaglio, che una volta raccolte le sterpaglie non si lasciano a giacere per strada per quasi una settimana. Questa l’immagine che si incontrava ieri sera lungo il tratto che da Dragonea conduce a Padovani, magari si attende che “come spesso accaduto per la strada l’Avvocatella” qualcuno si infastidisca e li scaraventi in qualche dirupo o terreno circostante. Ma di questo non ci meravigliamo più di tanto, ogni anno e solo in occasione della festa patronale si vede qualche intervento. Piuttosto, discorso ancora più dolente, la tanto decantata manutenzione delle strade che il noto assessore ai lavori pubblici ci rassicurava che in quel “lunedì” di inizio giugno si sarebbe stabilita la data di inizio lavori, a dir la verità la stiamo ancora attendendo da marzo. Ma questo è ancora poca cosa rispetto ai tre anni già passati per strada di San Vincenzo. Chi pensa che ci siamo fatti il “callo” a questo ordine di cose sappia una volta per tutte che si sta sbagliando alla grande. Cari amministratori “i veri fannulloni” non sono i cittadini che pagano tasse e devono “pregare” per un diritto, per una sicurezza di una strada, per una pulizia del verde…piuttosto ponetevi la domanda, che cosa è stato fatto di concreto per Dragonea negli ultimi 30anni? Cerchiamo di fare meno i “permalosi” e non attendiamo che i “cittadini” facciano da se, perchè presto così faranno anche la prossima volta che vi presenterete a casa per la “crocetta”. Ringraziamo, come sempre, i tanti cittadini “liberi” che amano la propria terra senza scendere a compromessi con nessuno e senza svendere la propria dignità. Grazie. Unitum Semper Vincere!