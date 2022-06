Vietri sul Mare, il sindaco Giovanni de Simone: "Ho il Covid, spero di tornare al più presto"

Vietri sul Mare. Tornano ad aumentare i contagi da Covid-19, anche a causa del quasi totale abbandono delle protezioni e delle restrizioni. Tra i tanti che in questo ultimo periodo sono stati colpiti dal virus. per fortuna in maniera non preoccupante, anche il primo cittadino vietrese Giovanni De Simone che lo rende noto con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rammaricandosi di non poter essere presente ai festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, tanto attesi dopo due anni di fermo: «Ho il covid, il forte disagio è stato ed è alla gola, un po’ di febbre, tosse. Altro disagio è il non poter essere presente in questi giorni di festa per la nostra comunità dopo due anni di fermo. Spero di tornare al più presto, nel frattempo faccio il possibile per il territorio da casa».

Al sindaco De Simone auguriamo una veloce guarigione in modo da poter tornare alla sua attività ed ai suoi impegni nel più breve tempo possibile.