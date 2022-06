Vietri sul Mare: i fuochi d’artificio per il Santo Patrono causano un rogo, incendio alla stazione

Sul posto gli agenti Margherita Memoli e Carmine Fasano, che hanno provveduto a far defluire le persone sul posto, ed ovviamente ad allontanare i curiosi che avrebbero potuto ostacolare le operazioni dei vigili del fuoco. I caschi rossi, intervenuti con autobotti e gru, hanno immediatamente spento l’incendio che fortunatamente non ha provocato danni né a persone né alle auto parcheggiate.

In un paio d’ore il fuoco è stato spento ed il paese ha ripreso i festeggiamenti, portando il Santo Patrono in processione per le strade della città. Non sono mancati, però, coloro che hanno manifestato disappunto per un’usanza che mette a rischi la salute delle persone e degli animali.