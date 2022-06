Vietri Attiva: “Trasparenza amministrativa, chi l’ha vista?”. Riportiamo di seguito le parole del Comitato Vietri Attiva:

In uscita sul “Gazzettino” n.6 di giugno, il settimanale dell’amministrazione Vietrese, va in scena il Sindaco De Simone che propugna e sventola la bandiera della Legalità nientedimeno invocando la figura del magistrato dell’anticriminalità Diego Tajani.

Ma ci si chiede, davvero si possa chiacchierare di cultura della Legalità, in assenza di Trasparenza, se non vi sia traccia di Democrazia, se non si è inclusivi, se non vi sia rispetto delle minoranze, né dei gruppi associativi del territorio?

Il Comitato Vietri Attiva, con la Presidente Roberta Pecoraro e l’avv.to Emilia Senatore, nato dall’esigenza di tutelare il territorio Vietrese, così fragile e prezioso e, nel contempo, per dare voce alle legittime domande dei cittadini, ha prodotto numerose istanze per accedere agli atti amministrativi, e tutte hanno avuto la medesima sorte: il silenzio, mai motivato, per giunta.

Il silenzio, in verità, è già qualificante, avendo una connotazione formale e giuridica, ma la risposta ricevuta dall’amministrazione della “cultura della legalità”, è meglio definibile come “indifferenza”, assoluta.

Tra le varie istanze, su sollecitazione di alcuni cittadini, è stata richiesta copia della convenzione stipulata tra il Comune di Vietri e la Provincia di Salerno, ai fini dell’utilizzo della Villa Guariglia. Nessun esito ha avuto l’istanza, sebbene le convenzioni richiedano apposita pubblicazione sull’albo on-line.

E’ stata chiesta copia della tavola n.10 delle Norme Tecniche di Attuazione di cui al PRG ed anche in al caso, l’amministrazione ha glissato. Riteniamo, al contrario, che tutti dovrebbero avere accesso alle tavole del proprio territorio. Una buona amministrazione, anzi, dovrebbe stimolare l’interesse alla partecipazione attiva ed alla conoscenza dei problemi territoriali, senza troppe formalità.

E’ stata avanzata istanza per l’utilizzo della sala consiliare per un convegno sulla ceramica. E’ inutile dire che non è pervenuta alcuna risposta. E’ evidente, il Comune non è la casa dei cittadini!

E’ stato chiesto al Sindaco se e quali azioni siano state promosse per recuperare e restituire ai cittadini tutti i soldi pagati agli avvocati per le parcelle dei suoi amministratori ed ex sindaci sebbene siano stati condannati. Ciò avrebbe richiesto, in verità, anche una pubblica dichiarazione. Invece, il nulla!

E’ stata richiesta copia della delibera che ha istituito le zone di parcheggio a diverse colorazioni sul territorio, ad oggi ancora ignorata. E’ giusto, è legale che In base alle diverse zone, siano state anche sollevate contravvenzioni? Potrebbe essere così, ma la risposta non è ancora pervenuta!

Allo stesso modo, ignorate le richieste afferenti ad atti della Regione e della Provincia relativi al PUC e ad interrogazioni consiliari menzionate nelle delibere e non pubblicate. Nessuna risposta.

Sono state richieste, per conto dei cittadini alcune copie di concessioni e permessi mai pubblicati sebbene imposto da specifici obblighi sull’albo online. Si tratta delle concessioni rilasciate sul demanio marittimo interessato da rischio elevato (R4) e pericolo di frane (P4). Neanche di ciò dovevamo impicciarci. Nessuna risposta!

E’ stato richiesto, con due diverse istanze, che le spiagge libere non fossero collocate in prossimità del fiume Bonea ove la balneazione è vietata, senza ricevere, anche qui, alcuna risposta.

E’ questa la cultura della legalità, è questa la trasparenza dell’agire amministrativo, se viene impedito al cittadino di sapere e partecipare alla cosa pubblica?

Il Piano Triennale sulla Trasparenza e l’Anticorruzione, quello si, è stato pubblicato. Tuttavia non riguarda, nella sostanza, i cittadini Vietresi siccome non è affatto rispettato. E’ un programma, un modulo teorico, una formula di stile, che è rimasto solo sulla carta. Carta straccia.