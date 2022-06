Vico Equense, temporanea interdizione di Via Satriano fino al 6 luglio per lavori di pavimentazione

Vico Equense. Dal 6 giugno al 6 luglio 2022 il Centro Storico – Quartiere Vescovado sarà interessa da lavori di riqualificazione.

Al fine di consentire l’effettuazione in sicurezza delle operazioni il Comune – con Ordinanza n. 123/2022 – ha emesso un dispositivo di temporanea modifica della regolamentazione della circolazione stradale istituendo dal 6 giugno al 6 luglio 2022 H 24 il divieto di transito veicolare e pedonale in Via Satriano, tratto tra Vico Giusso e via Castello Marina unitamente al divieto di sosta con rimozione forzata.

Sarà assicurato il passaggio di eventuali mezzi di soccorso attivandosi immediatamente a sgombrare la sede stradale, anche nel caso di immediate ed urgenti esigenze dei residenti del posto.