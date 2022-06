Vico Equense, sabato 25 giugno “Buche fiorite” a Ticciano in segno di protesta per il dissesto delle strade

Vico Equense. Non bastano le denunce dei residenti caduti rovinosamente a piedi o che hanno distrutto auto e motocicli. Ci sono strade ed i relativi abitanti che, non essendo allineati perfettamente al meschino e becero contesto politico locale, devono subire l’abbandono ed il degrado urbano più che altrove: è il caso di Via Sopra la Montagna a Ticciano che, non ospitando nelle prossimità resorts stellati, probabilmente non abitata da militanti incalliti incastonati nel cerchio magico e non riusciamo ad immaginare chissà per quali altre colpe, versa in condizioni pietose e pericolose, al punto che lo stesso Sacerdote don Pasquale Vanacore, parroco di Ticciano, appurato il dissesto non ha autorizzato il transito (succede per la prima volta nella storia moderna del casale equano) della processione del Corpus Domini!

Sabato 25 giugno siamo invitati alla solidarietà nei confronti dei nostri amici di Ticciano per dare voce ai diritti dei residenti. Con i nostri petali contribuiremo a dare lustro e attenzione lì dove c’è degrado e dissesto perché si rispettino i diritti di tutti i cittadini e non solo di alcune strade più fortunate e attenzionate unicamente per i motivi suddetti.

Vi aspettiamo per il flash mob civico in difesa del territorio e dei diritti!

Recentemente l’effimero evento legato ai ‘fiori che salvano il mondo’, costato qualche decina di migliaia di euro, non ha contemplato la “circolare destra”, limitandosi a Vico e Moiano. Qualcuno dice “per fortuna” poiché se ci fossero, anche solo poche risorse da investire, ma immaginiamo ci siano (lo ha ribadito Draghi ieri a Sorrento), andrebbero innanzitutto destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria della Raffaele Bosco e delle strade, altrettanto dissestate, all’interno delle singole frazioni. Questo vuol dire sicurezza stradale, decoro urbano, viabilità e, soprattutto, civiltà e diritti dei cittadini, ormai rassegnati al degrado e al malgoverno. Così da “Borghi Fioriti” a “Buche Fiorite”, uno spunto di riflessione per suggerire a chi ci amministra i veri problemi basilari, che vengono prima di Dalì, delle Porte aperte ai sentieri incolti, della filosofia e delle gare dei balconi fioriti, poiché riguardano i diritti elementari dei cittadini delle frazioni abbandonate al degrado, all’incuria e al dissesto stradale!

È questo il posto per suggerire, senza polemica alcuna, foto di tratti stradali dissestati e pericolosi, potenziali pericoli per gli automobilisti, i ciclisti e i pedoni, siti e aree pubbliche di degrado e abbandono, solo per non abituarci noi, ma soprattutto loro, all’idea che così deve andare, e che ci possono anche prendere in giro con un fiore di lillà e una ginestra, due poesie e la sagra della mortadella!