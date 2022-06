VICO EQUENSE RIAPRE IL VIADOTTO DELLA MARINA DI SEIANO NEI WEEKEND PER ALLEVIARE IL TRAFFICO DEL RITORNO DALLE SPIAGGE

RIAPRE IL VIADOTTO DELLA MARINA DI SEIANO NEI WEEKEND PER ALLEVIARE IL TRAFFICO DEL RITORNO DALLE SPIAGGE

In questo inizio di periodo estivo 2022, si stanno registrando volumi di traffico sullo snodo di Seiano, mai raggiunti precedentemente, con evidenti riflessi negativi sulla viabilità locale e soprattutto all’incrocio con la via Murrano, che conduce alla Marina Aequa, località di destinazione di migliaia di bagnanti. L’afflusso ed il deflusso da via Murrano inevitabilmente generano forti rallentamenti della circolazione all’altezza dell’incrocio con la SS 145, con conseguente formazione di code nella galleria S. Maria di Pozzano in direzione Sorrento, con forti rallentamenti per le correnti di traffico provenienti sia da Vico centro che da Sorrento. Dai dati in possesso dell’Amministrazione Comunale di Vico Equense, non meno di 3.500 veicoli, tra autovetture e veicoli a due ruote, raggiungono quotidianamente la Marina Equa, percorrendo via Murrano, unica strada di accesso. I lavori sul viadotto sono stati ultimati due anni fa (nuova pavimentazione ed allargamento con ringhiere), a meno delle lavorazioni previste nella Perizia di Variante n. 7, per ottemperare alle prescrizioni della Soprintendenza ai BB.AA.

Con ordinanza odierna e con decorrenza immediata e fino al termine delle condizioni di emergenza traffico sulla SS 145 viene ordinato:

1. Che la strada di cantiere realizzata nell’ambito dei lavori di costruzione del depuratore di Punta Gradelle, che collega via Murrano con la via Rivo d’Arco, qualora si verifichino situazioni di emergenza connesse con i rallentamenti sulla SS 145, ed in particolare la formazione di code nella variante alla SS 145, limitatamente ai fine settimana e nell’orario 17.00-20.00, sia utilizzata provvisoriamente per favorire il deflusso dei veicoli leggeri dalla Marina d’Equa;

2. Che il transito sulla citata strada di cantiere sia consentito alle sole autovetture leggere ed ai veicoli a due ruote.