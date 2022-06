Vico Equense piange la scomparsa della 92enne Immacolata Aiello, vedova Savarese

Vico Equense. All’età di 92 anni si è concluso il cammino terreno di Immacolata Aiello che si è ricongiunta in Cielo con l’amato sposo Ciro Savarese. A darne il triste annuncio i figli Antonio con Rachele, Anna con Massimo, Giovanna, gli adorati nipoti Imma, Sandra, Rosa, Roberto, Ciro e Antonio, la cognata Margherita, i nipoti ed i parenti tutti che l’hanno amata in questa vita e che ora ne piangono la scomparsa.

Il rito funebre sarà celebrato giovedì 30 giugno alle ore 16.30 nella Chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo a Montechiaro. Per volontà dell’estinta la sala verrà cremata.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari ai quali porge le più sentite condoglianze.