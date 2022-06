Vico Equense: parte la petizione per la riapertura del Pronto Soccorso. Prende il via una raccolta di firme per chiedere la riapertura del Pronto Soccorso dell’Ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense, in Penisola Sorrentina. A dare vita all’iniziativa è stato il consigliere comunale di opposizione, Antonio Breglia, che ha lanciato una petizione popolare.

Nelle prime due tappe dell’iniziativa, con banchetti nelle piazze cittadine, si è registrata una forte partecipazione dei cittadini: sono circa 800 le sottoscrizioni già raccolte.

I firmatari chiedono di riaprire il reparto dedicato alle emergenze dell’ospedale di Vico Equense chiuso il 21 ottobre del 2020 dai vertici dell’Asl Napoli 3 Sud perché, in piena emergenza sanitaria per la pandemia di Covid, ritennero opportuno destinare ad altre strutture il personale addetto al pronto soccorso del De Luca e Rossano. Una decisione che venne annunciata come temporanea e provvisoria, ma che oggi, nonostante la fine della fase critica, ancora non ha portato alla riapertura dell’unità operativa.

“La chiusura del pronto soccorso dell’ospedale De Luca e Rossano – spiega Breglia – sta avendo forti ripercussioni sulla serenità e sulla sicurezza della nostra città. Gli abitanti di Vico Equense da quasi due anni sono stati privati del diritto alla salute esponendosi a grave pericolo. In questi ultimi mesi ho avuto modo di incontrare tantissime persone che mi hanno testimoniato la propria paura per questa grave situazione, proprio per questo ho deciso di farmi promotore di una petizione popolare con una raccolta firme.

Nei primi due appuntamenti – aggiunge il consigliere comunale di Liberamente – ho constatato una grande adesione da parte dei cittadini, sono convinto che la partecipazione popolare e democratica a questa iniziativa potrà dar voce a questa forte preoccupazione per il futuro della sanità pubblica locale, in particolar modo per la riapertura del pronto soccorso del nostro presidio ospedaliero, continueremo i nostri incontri pubblici anche nelle prossime settimane”.

Nel frattempo giovedì a Sorrento è in programma l’incontro promosso dalle Unità pastorali con il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, per discutere oltre che della chiusura del pronto soccorso del De Luca E Rossano, anche della carenza di personale nei presidi di Sorrento e Vico Equense.