Vico Equense, omaggiati quattro campioni

Vico Equense ( Napoli ) Ieri alle ore 18.00 nell’atrio del palazzo storico comunale di Vico Equense sono stati celebrati alcuni atleti che si sono contraddistinti per meriti sportivi. Si tratta di: Marco Armellino, calciatore del Modena, fresco vincitore del campionato di Lega Pro; Daniele Cannavacciuolo, Campione Italiano giovanile di nuoto; Giovanni Ferraro, allenatore del Giugliano Calcio, vincitore del campionato di Serie D; Anna Savarese, medaglia di bronzo sui 10 e 20 km di marcia su strada ai campionati Europei. A loro sarà consegnata una targa di riconoscimento per aver promosso con merito la pratica sportiva, soprattutto nei riguardi dei più giovani. In occasione della cerimonia di premiazione intervenuto il sindaco Giuseppe Aiello, il consigliere comunale Francesco De Simone, e il giornalista sportivo Gianluca Monti. “Tributare il giusto ringraziamento ai nostri campioni è motivo di orgoglio – ha dichiarato il sindaco Aiello. Le loro vittorie, ottenute con impegno e dedizione, rappresentano il giusto veicolo di promozione dei valori sani dello sport, dando lustro alla nostra Vico Equense”.