Vico Equense, oggi due tragedie, due giovani vite spezzate

Vico Equense ( Napoli ) Oggi nel territorio di Vico si sono spezzati due fiori, due giovani vite: un suicidio ed un incidente. Non se ne può più. Non si può più vivere così, con queste notizie strazianti. Certo, sono due cose differenti, ma li accomunano il fatto che non ci sono più. Se ne sono andati, in una torrida giornata quasi estiva, nel silenzio di una pena interiore e nel trambusto di uno scontro che non ha lasciato scampo. Due persone, non di Vico, ma che ci hanno toccato. Non conosciamo le loro storie, i loro volti. Non sappiamo i loro sogni, non sappiamo cosa facevano nella loro vita. Ma sappiamo, invece, che non doveva finire così, che non se ne dovevano andare. Non è giusto, è terribile. Uno strazio immenso. Fate buon viaggio in cielo, pregate per tutti noi ed i vostri cari e riposate in pace! Enrico Di Palma Aequa news