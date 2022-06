Vico Equense: mettere in sicurezza il Ponte di Seiano. Nel corso degli anni, sono state tante le tragedie ad essersi consumate lungo il ponte di Seiano, a Vico Equense. L’ultima, proprio ieri mattina, quando un giovane di Sant’Antonio Abate si è lanciato nel vuoto. Dei testimoni che si trovavano a passare dove è avvenuta la tragedia hanno immediatamente lanciato l’allarme, ma, purtroppo, quando sono arrivati i soccorsi non è stato possibile far nulla, se non recuperare il corpo oramai senza vita del ragazzo.

I cittadini della Penisola Sorrentina chiedono che il ponte sia messo in sicurezza.

“Gentile direttore le scrivo affinché si faccia una campagna nei confronti di chi deve intervenire alla messa in sicurezza del ponte di Seiano con installazione sia di reti in altezza che reti orizzontali di contenimento per tutto il perimetro – ci scrivono -. Quanti morti ancora dovremmo contare??? PS magari anche elettrificate a bassa tensione in modo da persuadere ancora meglio l’intenzionato”.