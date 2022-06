Vico Equense lancia una campagna informativa contro le truffe agli anziani

Vico Equense. L’Assessorato alla Sicurezza ed il Comando di Polizia Locale attenzionano i cittadini sul rischio di truffe ai danni di soggetti anziani e deboli.

Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione alle telefonate ricevute a nome di un falso nipote con la richiesta di denaro. Chiunque dovesse ricevere una telefonata in cui si prospetta la consegna di un pacco previa consegna di denaro è invitato a contattare immediatamente uno dei seguenti numeri telefonici:

112 – Carabinieri

113 – Polizia di Stato

081.8015656 – Carabinieri di Vico Equense

081.8019400 – Polizia Locale di Vico Equense

Purtroppo le truffe ai danni degli anziani sono un fenomeno sempre più diffuso che bisogna cercare di debellare con tutte le forze possibili e con la collaborazione di tutti i cittadini che sono invitati a vigilare sulle persone più fragili troppo spesso facili vittime di malintenzionati che, approfittando della loro buona fede, li raggirano per farsi consegnare denaro in contante o oggetti preziosi.