Vico Equense , la Tradizione fra i migliori ristoranti italiani low cost

Vico Equense – 50 Top Italy, magazine specializzato nelle guide sul Made in Italy, ha pubblicato la lista dei migliori ristoranti italiani low cost del 2022. L’elenco, che come da tradizione include 50 diversi locali, vede un’ampia varietà di scelta, sia dal punto di vista della tipologia del locale sia a livello geografico. Unico locale di Vico Equense a essere stato premiato quest’anno dal portale 50 Top Italy, è La Tradizione di Seiano, 11 posto. Nata come dispensa per gli chef stellati di passaggio, La Tradizione è il regno della famiglia De Gennaro: il banco gastronomia offre un’ottima selezione di salumi e formaggi frutto della ricerca certosina di Salvatore, ad Annamaria è affidata la cucina e la preparazione dei lievitati (tra cui il famoso babà rustico), mentre Giovanna presidia il forno-griglia progettato da Paolo Parisi, cimentandosi con i migliori tagli di carni e le bistecche a lunga frollatura e Pasquale prepara i dolci (graffette über alles). In sala c’è Maria Luisa, che con grande passione si occupa anche della cantina.